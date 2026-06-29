Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив

Оман выступает категорически против введения пошлин за транзит судов через стратегический Ормузский пролив, однако не исключает создания системы сборов за обеспечение безопасности и экологический мониторинг. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, сообщает арабская версия радио «Монте-Карло».

«Министр подчеркнул, что его страна стремится оставить судоходство в проливе безопасным и свободным для всех с учетом важности этой водной артерии для мировой экономики и стран региона, в том числе Ирана», — передает радиостанция.

По словам дипломата, Маскат не поддерживает взимание платы за сам факт прохода кораблей, но готов обсуждать создание механизмов, касающихся морских услуг.

В качестве ориентира рассматривается опыт Малаккского и Сингапурского проливов, где действуют схемы финансирования подготовки к чрезвычайным происшествиям и борьбы с загрязнениями. Заявление прозвучало после первого заседания совместного ирано-оманского комитета по Ормузскому проливу, прошедшего в Маскате.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что прежний порядок безвозмездного прохода судов ушел в прошлое после нападения США и Израиля на республику. Тегеран планирует взимать плату за услуги безопасности, хотя после подписания меморандума с США 18 июня обязался на два месяца воздержаться от любых сборов.

Ранее 5-tv.ru писал о технических консультациях представителей США и Ирана, которые состоялись на полях встречи высокого уровня в Дохе.

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