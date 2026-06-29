Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив
После заседания ирано-оманского комитета Маскат заявил, что не поддерживает пошлины за транзит, но готов обсуждать финансирование морской безопасности.
Фото: Reuters
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Оман выступает категорически против введения пошлин за транзит судов через стратегический Ормузский пролив, однако не исключает создания системы сборов за обеспечение безопасности и экологический мониторинг. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, сообщает арабская версия радио «Монте-Карло».
«Министр подчеркнул, что его страна стремится оставить судоходство в проливе безопасным и свободным для всех с учетом важности этой водной артерии для мировой экономики и стран региона, в том числе Ирана», — передает радиостанция.
По словам дипломата, Маскат не поддерживает взимание платы за сам факт прохода кораблей, но готов обсуждать создание механизмов, касающихся морских услуг.
В качестве ориентира рассматривается опыт Малаккского и Сингапурского проливов, где действуют схемы финансирования подготовки к чрезвычайным происшествиям и борьбы с загрязнениями. Заявление прозвучало после первого заседания совместного ирано-оманского комитета по Ормузскому проливу, прошедшего в Маскате.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что прежний порядок безвозмездного прохода судов ушел в прошлое после нападения США и Израиля на республику. Тегеран планирует взимать плату за услуги безопасности, хотя после подписания меморандума с США 18 июня обязался на два месяца воздержаться от любых сборов.
Ранее 5-tv.ru писал о технических консультациях представителей США и Ирана, которые состоялись на полях встречи высокого уровня в Дохе.
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