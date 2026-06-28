Путин: запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Такие показатели почти не уступают уровню резервов за прошлый год.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 миллиона тонн. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

«По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, но есть небольшое снижение — всего 4%», — сказал глава государства.

Путин отметил, что на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы топлива. Однако, несмотря на это, нынешний объем запасов почти соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Президент также подчеркнул, что необходимо и дальше действовать взвешенно и аккуратно.

Совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом проходит с участием членов правительства и руководителей ведущих энергетических компаний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил, что киевский режим пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами. Глава государства поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия таких действий и обеспечить стабильную работу инфраструктуры.

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