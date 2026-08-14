«Плохо закончится»: военный эксперт раскритиковал шабаш в честь Коновальца

Военный эксперт раскритиковал шабаш в честь Коновальца

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал церемонию в честь одного из создателей Организации украинских националистов* (ОУН) Евгения Коновальца «печальным моментом в истории украинского народа». Об этом он заявил в комментарии 5-tv.ru.

По словам Дандыкина, использование в мероприятии огненной символики и атрибутики, по его мнению, связано с неоязыческими и нацистскими культами.

«Организаторы акции, по сути, воспроизводят древние обряды огнепоклонников, возрождая идеологию, которую пропагандировала гитлеровская Германия», — сказал эксперт.

Он отметил, что попытки героизации исторических фигур с использованием подобной символики могут привести к дальнейшим негативным последствиям для Украины.

«Все это для них плохо закончится», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мероприятии, посвященном перемещению останков Евгения Коновальца на территорию страны. Церемонию организовал командир Третьего армейского корпуса (создан на базе запрещенного нацистского «Азова**») Андрей Билецкий***. Во время мероприятия использовались огненные чаши и факелы, а участники позировали с оружием.

Гроб с останками Коновальца доставили на восстановленном бронеавтомобиле Austin начала XX века. К машине также была присоединена трехдюймовая пушка образца 1917 года, ранее использовавшаяся вооруженными формированиями армии УНР.

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* — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.

** — признана в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

*** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.