«Плохо закончится»: военный эксперт раскритиковал шабаш в честь Коновальца

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Попытки героизации исторических фигур с использованием подобной символики могут привести к дальнейшим негативным последствиям для Украины.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военный эксперт раскритиковал шабаш в честь Коновальца

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал церемонию в честь одного из создателей Организации украинских националистов* (ОУН) Евгения Коновальца «печальным моментом в истории украинского народа». Об этом он заявил в комментарии 5-tv.ru.

По словам Дандыкина, использование в мероприятии огненной символики и атрибутики, по его мнению, связано с неоязыческими и нацистскими культами.

«Организаторы акции, по сути, воспроизводят древние обряды огнепоклонников, возрождая идеологию, которую пропагандировала гитлеровская Германия», — сказал эксперт.

Он отметил, что попытки героизации исторических фигур с использованием подобной символики могут привести к дальнейшим негативным последствиям для Украины.

«Все это для них плохо закончится», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мероприятии, посвященном перемещению останков Евгения Коновальца на территорию страны. Церемонию организовал командир Третьего армейского корпуса (создан на базе запрещенного нацистского «Азова**») Андрей Билецкий***. Во время мероприятия использовались огненные чаши и факелы, а участники позировали с оружием.

Гроб с останками Коновальца доставили на восстановленном бронеавтомобиле Austin начала XX века. К машине также была присоединена трехдюймовая пушка образца 1917 года, ранее использовавшаяся вооруженными формированиями армии УНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.

** — признана в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

*** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.54
0.73 97.51
0.76
Осторожно, слияние планет! Гороскоп для знаков зодиака на соединение Мерк...

Последние новости

23:10
Собянин поздравил московских школьников с успехами на олимпиаде по информатике
22:59
«Плохо закончится»: военный эксперт раскритиковал шабаш в честь Коновальца
22:46
«Прибыль упала»: Чадов о моде на трезвость среди зумеров и альфа
22:30
Сборная России по плаванию взяла золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы
22:22
«Становится грустно»: Бузова о своем статусе
22:09
В результате атаки ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Четвертый тур РПЛ-2026/27: злые «Зенит» и «Динамо» сыграют в Петербурге
Спорт укрепляет брак? Ученые нашли секрет счастливых отношений
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео