Пауза перед шагом: ученые нашли неожиданный маркер преждевременной смерти

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Простое повседневное движение может служить индикатором биологического старения и общего состояния здоровья человека.

Что указывает на риск преждевременной смерти признаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Daily Mail: скорость первого шага предсказывает риск преждевременной смерти

Время, затрачиваемое пожилым человеком на инициацию первого шага в условиях многозадачности, напрямую связано с прогнозируемой продолжительностью его жизни. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи из Израиля на протяжении почти двух десятилетий наблюдали за группой добровольцев старше 65 лет, оценивая их баланс, осанку и быстроту мышечных реакций.

Научная работа показала, что каждые дополнительные 100 миллисекунд задержки перед началом движения увеличивают вероятность летального исхода на 30%.

Ученые подчеркивают, что медлительность при ходьбе, особенно когда мозг отвлечен посторонними задачами, сигнализирует о снижении неврологической и физиологической устойчивости организма к стрессу.

В эксперименте приняли участие 120 человек, чей средний возраст составлял 78 лет. Участники выполняли задания по ходьбе, одновременно называя цвета шрифта на карточках с несовпадающими словами.

Исследование выявило заметную разницу между выжившими и теми, кто скончался во время периода наблюдения: первые начинали движение в среднем за 313 миллисекунд, тогда как вторым требовалось 423 миллисекунды.

Специалисты отмечают, что замедление движений часто вызвано возрастным ослаблением икроножных мышц, потерей гибкости суставов и задержками в передаче нервных импульсов.

Ученые убеждены, что включение подобных тестов в стандартные клинические осмотры поможет врачам своевременно выявлять когнитивно-моторные нарушения и подбирать программы для улучшения координации.

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