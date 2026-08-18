«Абсолютно чиста»: Курбан Омаров показал постановление по делу жены

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Полиция не нашла оснований для уголовного преследования после проверки работы 25-летней супруги бизнесмена.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/zimamoscow; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Курбан Омаров заявил, что полиция не нашла нарушений в деятельности его жены

Блогер и предприниматель Курбан Омаров заявил, что уголовное дело против его 25-летней жены Валерии возбуждать не стали. Бизнесмен показал постановление об отказе и рассказал об итогах проверки в личном блоге.

Скандал вокруг Валерии разгорелся в начале августа после заявления блогера Марины Ильиной. Она обвинила супругу Омарова в оказании косметологических услуг без необходимого образования и предположила, что во время процедур могло использоваться несертифицированное оборудование.

После обращения правоохранители провели проверку. Как рассказал Омаров, сотрудники полиции осмотрели кабинет, изучили документы Валерии, ее квалификацию и оборудование, а также провели необходимые исследования. По итогам проверки оснований для возбуждения уголовного дела не нашли.

«Моя супруга абсолютно чиста, и все, что про нее наговорили, — гнусная ложь. А знаете, что самое неприятное? Грязь моментально разлетается по стране. А то, что она не виновата, к сожалению, увидят только наши подписчики. К большому сожалению», — заявил бизнесмен.

При этом Омаров отметил, что за работу косметолога без профильного образования, использование контрафактного оборудования и несертифицированных препаратов действительно предусмотрена ответственность.

На этом история, как утверждает бизнесмен, для их семьи не заканчивается. Теперь Омаров намерен разобраться с обстоятельствами самого конфликта. По его словам, во время инцидента Валерию удерживали в помещении и не давали ей уйти. Вместе с адвокатами он собирается добиваться правовой оценки произошедшего.

«Мы не остановимся, пока не получим ответ по закону. Досудебные претензии направлены — разберемся по каждому пункту. Когда на твоей стороне правда — силы всегда находятся», — сказал Омаров.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.16
0.15 98.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:47
Владельцы вокальной школы «кинули» 40 учеников в Петербурге и сбежали из страны
23:34
«Старалась успеть сделать все»: пермячку госпитализировали из-за энергетиков
23:21
ЦСКА в большинстве уступил тольяттинскому «Акрону» в Кубке России
23:02
ПВО России за день уничтожила 65 украинских беспилотников
22:55
Электроснабжение в Москве восстановили после сбоя
22:40
«Абсолютно чиста»: Курбан Омаров показал постановление по делу жены

Сейчас читают

SHAMAN отказал Канье Уэсту в совместном номере на концерте в Санкт-Петербурге
«Что ж теперь, не петь?» — Лоза высказался о выступающих под фонограмму звездах
Роман с Кличко, потеря дочери и алкоголь: что сгубило умершую в 36 лет Хайден Панеттьери
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео