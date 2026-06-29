«Они эту палочку ему туда и запихали»: мальчик с аутизмом стал жертвой жестокого издевательства в детсаду

В частном детском саду в Подмосковье произошла ужасная ситуация: над мальчиком с аутизмом и задержкой речевого развития надругались два других ребенка, вставив ему в задний проход деталь от конструктора.

Обнаружено это было только дома, и на следующий день, когда бабушка ребенка пошла в учреждение разбираться в ситуации, один из воспитанников сразу признался в содеянном.

Что произошло и откуда такая жестокость в детях — читайте в материале 5-tv.ru.

Что произошло с мальчиком

5-tv.ru

Сама ситуация произошла еще 15 июня. По словам мамы пострадавшего ребенка Любови, неладное заподозрила бабушка, когда привела его домой из детского сада — он ходит в частный, с обычными нейротипичными детьми.

«Дома сразу же ни игрушки, ничего ему не нужно было, он побежал сразу в туалет. Получается, ну, как понимаете, он весь испачкался, пытался достать. Бабушка сразу подбежала и начала смотреть, что же его так беспокоит. И нашла там маленький-маленький торчащий кончик от данной конструкции», — рассказала 5-tv.ru мама ребенка.

После этого Любовь сразу же написала воспитательнице, однако ответа не дождалась. О том, что же произошло, семья ребенка узнала только утром. Причем рассказал об этом воспитанник детсада, который виноват в случившемся.

«Показал конструктор, откуда он это взял. И сказал, что они с девочкой эту палочку ему туда и запихали», — сказала мама пострадавшего мальчика.

Инициатором, по словам ребенка, выступила девочка из группы. Более того, дети не только надругались над ребенком с аутизмом, они еще и отвернули стоящую в комнате камеру, которая, кстати, не работала, как выяснилось позже.

«Она делала это не одна, что они делали это с (мальчиком. — Прим. ред.), что она всего лишь отвернула камеру, получается, повалила (сына. — Прим. ред.), сняла с него штаны, а уже дальше все остальное делал (тот мальчик. — Прим. ред.)», — рассказала подробности Любовь.

Дети свой поступок никак не объяснили. Только когда взрослые начали вслух делиться теориями причин случившегося, мальчик присоединился к диалогу, сказав, что видел, как вставляли свечку, и хотел повторить.

«В присутствии взрослых сказал, что в прошлом садике его учили анатомии, и он знает, <…> докуда, чтобы не порвать кишку. Ну, это, согласитесь, очень настораживает, когда ребенок говорит данные вещи в шесть лет», — отметила мама пострадавшего мальчика.

Ребенок признался, что понимал, что причиняет боль другому.

После этого Любовь написала заявление в полицию, а сына отвела в больницу, где ей сказали, что, если в течение недели ничего дополнительно не выйдет естественным образом, то со здоровьем все в порядке. Однако еще одну часть конструкции позже обнаружили в кале мальчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности (часть 1 статьи № 238). Как уверяет Любовь, родители детей до сих пор не извинились за произошедшее.

Почему дети могли это сделать

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению психолога Александры Миллер, причина может крыться в информационной доступности. Например, дети смотрели с родителями какие-то сериалы или фильмы, где могла быть подобная сцена, и решили повторить происходящее там, в том числе из желания исследовать мир.

«А оно у детей не всегда бывает в положительном ключе. Например, дети с садизмом могут расчленять бедных животных, издеваться над ними. Вот точно так же произошло, собственно, с этим бедным мальчиком — из-за смеси агрессии, детской жестокости и желания исследования. То есть для них это была как игра, причем спланированная и четко выверенная, через подражание взрослому. Потому что ребенок в таком возрасте не может додуматься сам отвернуть камеру, выждать, пока никого другого в комнате не будет и так далее», — объяснила специалист в беседе с 5-tv.ru.

Причем, по мнению Миллер, дети не просто так выбрали мальчика с аутизмом. Потому что тронуть активного и доминирующего ребенка они бы побоялись. А тут, наоборот, действовали из своего желания доминировать, иметь ведущую роль.

«К сожалению, слабые дети, слабые животные — это всегда оказываются они жертвами вот в таких обстоятельствах. И ведь возьмите жертв других преступлений, которые совершают уже взрослые люди. Ими зачастую оказываются как раз те, кто не может дать отпор: старики, женщины, дети. Здесь произошло то же самое», — отметила специалист.

После такого, по словам психолога, пострадавшему мальчику потребуется психологическая помощь.

«Далеко не все дети так исследуют мир. Не все дети занимаются насильственными действиями, не все дети уродуют животных, вешают их или расчленяют. А когда мы рассматриваем истории каких-то маньяков, серийных убийц, тех людей, которые стали домашними тиранами, то докапываемся до того, что у них еще в детстве были склонности к такому поведению», — подытожила Миллер.

Детский психолог Надежда Разенова согласна со своей коллегой в том, что в ситуации виден взрослый почерк. Ведь на этапе познавания мира дети интересуются в первую очередь своим телом, а не телами других детей, разве что с позиции подглядывания.

«Где-то они видели, возможно. Я бы в эту сторону смотрела, потому что это противоречит законам возрастного развития, особенностям возраста», — отметила эксперт.

Также, по ее словам, причина может крыться в том, как в принципе в саду относятся к ребенку с аутизмом, в особенности воспитатели.

«Когда отличается человек, мы к нему все равно немножечко по-другому относимся. И вот здесь опять важно педагогическое отношение вот воспитателей, важно их отношение к этому ребенку.

Потому что в детском возрасте фигура педагога самая главная, и ребятишки ориентируются на него. Потому что даже если видел ребенок, как вставляют эту свечечку, как бы детский сад — не то место, да, где это можно делать.

И я бы все равно смотрела в сторону того, что в семье у этого ребенка происходит, потому что если он насилие проявляет по отношению к кому-то, значит, то и к этому ребенку, скорее всего, проявляют насилие дома», — выразила свое мнение психолог.

Стоит ли отдавать ребенка с аутизмом в обычный детский сад

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нейроотличные дети — отдельная история. У них есть свои особенности, на которые могут неправильно отреагировать не только другие дети, но и взрослые.

По мнению психолога Александры Миллер, отдать такого малыша в обычный детский сад — не самое лучшее решение.

«Совершенно неподготовленные к такому ребенку условия сделали его чрезмерно уязвимым. А дети и подростки — в особенности подростки — они очень агрессивны. Дети очень жестоки. Они не будут всех настраивать на мир во всем мире и говорить, как все прекрасно, и что этого ребенка не нужно обижать. Они находят самое слабое звено, и они всегда будут бить по этому слабому звену. Поэтому родителям, которые не хотят мириться с тем, что у них ребенок не такой, как все, нужно пойти в терапию. Это случается в очень многих семьях, и ничего такого страшного в этом нет», — отметила эксперт.