Пожар произошел в здании на улице Речников на юге Москвы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В одном из зданий на юге Москвы произошел пожар. По информации источника 5-tv.ru, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

Здание расположено по улице Речников. Известно, что из него были эвакуированы 60 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пожарно-спасательный экипаж приступил к ликвидации огня.

Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

В субботу, 20 июня, на строительном рынке в Балашихе произошел крупный пожар. Спасатели локализовали возгорание, охватившее 1350 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены 51 человек и 16 единиц техники. Площадь возгорания превысила 1,3 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по Краснодарскому краю. В результате массированной атаки беспилотников на нефтяном терминале произошел пожар. Возгорание произошло в поселке Чушка.

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