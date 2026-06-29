«В Год семьи я создал новую семью»: SHAMAN ответил на упреки из-за развода

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 128 0

По словам певца, гораздо честнее было расстаться, чем сохранять видимость счастливого брака.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SНАМАN: роман с Екатериной Мизулиной начался спустя месяцы после развода с женой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, предельно откровенно ответил на обвинения в непатриотичности из-за развода с Еленой Мартыновой, случившегося в Год семьи, и объяснил, что его роман с Екатериной Мизулиной начался лишь спустя несколько месяцев после расставания. Об этом он заявил на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», где присутствовал корреспондент 5-tv.ru.

«Вы говорите: подождать. А чего подождать? Попробуйте ответить на этот вопрос. Подождать чего? Подождать, когда закончится Год семьи, а потом развестись? Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. SHAMAN — тоже живой человек, у него есть сердце, и сердцу не прикажешь», — эмоционально обратился артист к журналистам.

Ярослав признался, что, пойди он на поводу у общественного мнения и сохрани видимость брака до конца года, то предал бы самого себя.

«Представляете, если бы я действительно сделал это так, как требовала ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. В личной жизни важны не даты. В личной жизни важны люди», — подчеркнул Дронов.

Исполнитель хита «Я русский» детально восстановил хронологию событий, чтобы раз и навсегда снять с Екатерины Мизулиной клеймо «разлучницы». По его словам, брак с Еленой Мартыновой фактически распался еще в начале осени.

«Мы с Еленой в сентябре подали на развод, фактически с сентября не жили вместе. А с Катериной (Екатериной Мизулиной. — Прим. ред.) начали встречаться только в самом конце декабря. То есть прошло несколько месяцев», — уточнил Shaman.

Он подчеркнул, что информация о разводе появилась в публичном поле лишь в конце сентября, и многие, не разобравшись, начали обвинять его новую возлюбленную. Более того, музыкант напомнил, что, несмотря ни на что, он все же создал семью в тот самый год, который был объявлен в России Годом семьи.

«Мы поженились с Катериной. То есть фактически в Год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?» — парировал он.

Особенно остро Ярослав отреагировал на критику, направленную на его избранницу.

«Мне просто накипело, обидно, что некоторые ставят на Кате клеймо разлучницы, не разобравшись в ситуации. Не надо меня ранить — уже невозможно ранить. Не раньте моих близких, мое окружение. Потому что мне за них обидно. И мне как мужу хочется за это вступиться», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN объяснил, почему не находится в зоне СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

19:07
Новак дал поручения по стабилизации топливного рынка в России
19:00
Руководство по выживанию: как отвлечь детей от телефонов на летних каникулах
18:52
«Моя ошибка»: SHAMAN пожалел, что выложил ролик с Байкала в интернет
18:45
Пауза перед шагом: ученые нашли неожиданный маркер преждевременной смерти
18:34
«Они эту палочку ему туда и запихали»: мальчик с аутизмом стал жертвой жестокого издевательства в детсаду
18:30
Первая из королевской семьи: Миддлтон покорила три высочайшие вершины Британии

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Ягоды на миллион: когда поход в лес грозит крупным штрафом
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео