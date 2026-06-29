Захарова: НАТО и Украина готовятся создать оружие для поражения авиабаз РФ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 64 0

Это дает Москве право внимательнее следить за предприятиями, которые создают такие технологии.

НАТО и Украина создают новое оружие против России

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Franke

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Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских аэродромов и авиабаз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», — отметила она.

По словам дипломата, такую информацию российская сторона получила после изучения материалов, опубликованных на официальных интернет-ресурсах структур НАТО, включая представительство альянса на Украине.

Новые разработки будут полностью автономными, смогут работать без постоянного контроля человека, а также планируется использовать искусственный интеллект.

В МИД России подчеркнули, что подобные инициативы дают российской стороне дополнительные основания уделять повышенное внимание предприятиям, которые участвуют в разработке и производстве этого оружия.

«НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в роли испытательного полигона», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

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