Россия потребовала от ООН осуждения удара ВСУ по автобусу с жителями Белоруссии

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

В постпредстве заявили о необходимости реакции генсека.

Росссия потребовала от ООН осуждения удара ВСУ по автобусу

Фото: www.globallookpress.com/Luiz Rampelotto

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Россия потребовала от руководства ООН и профильных структур недвусмысленно осудить действия Киева после удара Вооруженных сил Украины по автобусу с гражданами Белоруссии. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета Безопасности, сообщили в постпредстве России при ООН.

По ее словам, отсутствие реакции со стороны секретариата организации на подобные инциденты вызывает разочарование и ставит под сомнение принципиальность подхода. Российская сторона настаивает на том, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и профильные подразделения дали четкую оценку произошедшему.

«Игнорирование ими прицельных атак Киева с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, грубо нарушающих ст. 100 Устава всемирной организации», — отметила Евстигнеева.

Отдельно представитель России заявила, что отсутствие реакции на такие инциденты может восприниматься как косвенное поощрение дальнейших действий Киева. По ее словам, это отражается на характере конфликта и его эскалации.

Также в российском постпредстве заявили, что Киев якобы включает подобные удары в свою военную практику, нанося атаки по гражданской инфраструктуре, включая образовательные учреждения и объекты, связанные с оказанием помощи пострадавшим.

«(Киевский. — Прим. Ред.) режим сделал военные преступления частью своей военной стратегии, ведя охоту на мирных граждан, атакуя медиков и спасателей, оказывающих помощь раненым и ликвидирующим последствия терактов. Его цинизм и бесчеловечный характер ярко иллюстрируется фактом резкого наращивания количества преднамеренных ударов по образовательным учреждениям и детской инфраструктуре», — высказалась Евстигнеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 17 июня ВСУ атаковали беспилотниками автобус в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда. Всего в транспортном средстве было 44 человека, включая 28 детей. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, направлявшихся на отдых в Геленджик. Еще восемь человек получили ранения. Пострадавших сначала доставили в медицинские учреждения Брянской области, после чего перевезли для дальнейшего лечения в Белоруссию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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