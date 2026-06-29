Постпред РФ при ООН: киевский режим сделал мишенями мирных граждан

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Москва раскритиковала секретариат ООН за отсутствие смелости осудить действия боевиков ВСУ.

Атака ВСУ на автобус в Брянской области — что сказали в ООН

Фото: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk

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Военная стратегия киевского режима теперь строится на нападениях на мирное население и ударах по гражданским объектам. Об этом сообщила постпред России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН в связи с атакой ВСУ на автобус в Брянской области.

«Киевский режим сделал военные преступления частью своей военной стратегии, ведя охоту на мирных граждан, атакуя медиков и спасателей», — заявила она.

Представитель РФ отметила, что ударами по образовательным учреждениям и детской инфраструктуре Украина демонстрирует цинизм и бесчеловечный характер. Евстигнеева подчеркнула, что для Киева сегодня нет никаких сдерживающих факторов.

Она также сказала, что руководство секретариата организации отказывается комментировать удары боевиков по автобусу. Постпред добавила, что у руководства ООН не хватает смелости осудить киевский режим.

Минск 26 июня потребовал созвать заседание Совбеза ООН после нападения на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Обращение было поддержано Россией.

Теракт в Брянской области произошел 17 июня — боевики ВСУ ударили беспилотником по автобусу, который перевозил футбольную команду из Гомельской области. В результате погибла женщина, которая сопровождала детей. Кроме того, ранения получили еще восемь человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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