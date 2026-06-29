Опасны даже запахи: девушка рассказала о жизни с десятками различных аллергий

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Незаменимым помощником в заботе о своем здоровье для британки стала собака.

Бывает ли аллергия на десятки вещей одновременно симптомы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тема:
Аллергия

Mirror: некоторые люди живут с аллергией на десятки вещей одновременно

Жительница Великобритании Кейт Хеган рассказала о жизни с редким заболеванием, из-за которого ее организм реагирует аллергией на десятки самых разных факторов одновременно. Историю 22-летней девушки рассказало издание Mirror.

Несколько лет назад врачи диагностировали у британки синдром активации тучных клеток (MCAS). Это заболевание провоцирует тяжелые аллергические реакции не только на продукты питания, но и на запахи, изменения температуры и даже собственные гормоны.

Из-за постоянного риска анафилактического шока Кейт всегда носит с собой необходимые препараты, ежедневно принимает около 15 лекарств и самостоятельно оплачивает дорогостоящую терапию антителами.

Хеган рассказала, что безопасными для нее остаются лишь около 25 продуктов, а организм способен реагировать на самые неожиданные раздражители. По словам девушки, главным помощником для нее стал лабрадор по кличке Кенни, который умеет заранее распознавать приближение тяжелого приступа.

«Сейчас я могу есть только около 25 продуктов, не рискуя жизнью», — рассказала Хеган.

Собака предупреждает хозяйку примерно за десять минут до начала опасной реакции, благодаря чему она успевает принять необходимые лекарства.

Кроме MCAS, британка страдает синдромом постуральной тахикардии, который раньше приводил к частым обморокам. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, девушка продолжает учиться в университете и готовится стать учителем начальных классов.

Кейт признается, что именно благодаря своему четвероногому помощнику смогла вернуться к более привычной жизни и сохранить веру в будущее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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