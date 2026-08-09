Румыния оказывает Украине прямую военно-логистическую поддержку. Об этом 9 августа заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Румыния уже сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военно-логистической поддержки», — сказал дипломат.

По словам Пилипсона, порт Джурджулешты, оператор которого был приобретен Румынией, уже длительное время используется как транзитный узел для различных грузов, в том числе предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины.

Дипломат отметил, что в Бухаресте покупку оператора порта, через который проходит более 70% водного импорта и экспорта Молдавии, ранее называли шагом к «экономическому воссоединению». Также румынские власти заявляли о намерении использовать транспортный узел для восстановления Украины.

При этом представитель российского МИД выразил сомнения в отношении заявленных целей использования порта Джурджулешты и отметил, что дальнейшая реализация этих планов остается вопросом будущего.

Ранее зампред оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Дан Дунгэчу заявил, что Румыния не может оказывать Украине финансовую поддержку из-за сложностей с бюджетом. При этом он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами возможно на основе взаимной выгоды.

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