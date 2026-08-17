Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 58 0

Апелляция партии не изменила решение, принятое несколькими днями ранее.

Снимут ли в итоге партию Яблоко с выборов решение ВС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Верховный суд России отклонил жалобу партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Таким образом, решение о снятии партии с выборов в Госдуму девятого созыва осталось в силе. Регистрация федерального списка «Яблока» была отменена 10 августа.

Согласно информации, размещенной на сайте Верховного суда РФ, основанием для такого решения стали нарушения законодательства об авторском праве, допущенные партией при проведении агитации, а также получение денежных средств от лиц, имеющих зарубежное финансирование.

Инициатором разбирательства выступила партия «Родина». Она направила в Верховный суд заявление с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму.

Лидер «Родины» Алексей Журавлев ранее обвинял «Яблоко» в получении иностранного финансирования от структур предпринимателя Михаила Ходорковского*. Кроме того, он указывал на другие нарушения, допущенные партией.

10 августа Верховный суд уже принял решение снять «Яблоко» с выборов. После этого партия обратилась с апелляционной жалобой, однако 17 августа высшая судебная инстанция ее отклонила.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Свежий воздух и чтение газет? Раскрыт способ прожить до 110 лет
18:00
А где памятник? Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова
18:00
Принцу Гарри дали «последний шанс» наладить отношения с Карлом III
18:00
Точные линии без ошибок: как выбрать циркуль для школьника
17:55
Певицу Бонни Тайлер похоронили спустя месяц после смерти
17:50
Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Роман с Кличко, потеря дочери и алкоголь: что сгубило умершую в 36 лет Хайден Панеттьери
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео