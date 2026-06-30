«Награды — не главное»: Сергей Маковецкий счастлив быть актером

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 35 0

Артист хочет получать удовольствие от своей профессии как можно дольше

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Сергей Маковецкий: получаю удовольствие от выхода на сцену и съемок в кино

Народный артист России Сергей Маковецкий никогда не гнался за наградами и признанием, самое главное для него — заниматься любимым делом. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

«Я ни целей в карьере не ставил, ни награды меня не мотивировали. Мне просто очень нравилось и нравится то, чем я занимаюсь — выходить на сцену и сниматься в кино», — подчеркнул актер.

Маковецкий также признался, что хочет, чтобы удовольствие от актерской карьеры не оставалось с ним как можно дольше и продлилось на многие годы вперед.

«Слава богу, чтобы это длилось как можно дольше», — сказал артист.

Сергей Маковецкий прославился благодаря ролям в фильмах «Жмурки», «Про уродов и людей», «Брат 2», «72 метра» и другим проектам. Звание народного артиста России он получил в 1998 году. Также он является лауреатом премий «Ника», «Золотой орел» и «Золотой овен».

Ранее актер Константин Хабенский поделился воспоминаниями о совместной работе с заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким, который ушел из жизни в январе этого года. Он отметил, что отношения с ним были построены на человеческом взаимопонимании.

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«Награды — не главное»: Сергей Маковецкий счастлив быть актером

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