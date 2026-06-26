«Попался на удочку»: Юрий Стоянов рассказал, была ли цензура в «Городке»

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Алена Куликова
Алена Куликова 44 0

Производство одной из рубрик вызвало ряд трудностей.

Как цензурировали программу с Юрием Стояновым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актер Юрий Стоянов: «Городок» не сталкивался с цензурой и давлением

За весь период существования юмористической программы «Городок» ее создатели не сталкивались с цензурой или давлением со стороны властей. Об этом народный артист России Юрий Стоянов рассказал в интервью ТАСС.

Не было ни одного случая, когда авторам поступали звонки с требованиями изменить содержание выпусков. Стоянов подчеркнул, что не может привести ни одного примера вмешательства в работу коллектива.

Однако, говоря о конкретной рубрике «Приколы нашего городка», Стоянов отметил сложности иного рода.

«Появились законы, по которым к каждому человеку, который попался на нашу удочку, надо было подойти и не просто сказать, что улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. А надо было у него взять в трех экземплярах данные на право показа его», — пояснил артист.

Эти проблемы, по его словам, были связаны не с творческим давлением, а с юридическими требованиями, которые в итоге повлияли на формат съемок.

Программа «Городок» выходила на телевидении с 1993 по 2012 год. Ее постоянными ведущими были Юрий Стоянов и народный артист РФ Илья Олейников.

За почти двадцать лет зрители увидели более 280 выпусков передачи. Проект неоднократно становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Российской государственной библиотеке создадут хранилище для деструктивной литературы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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