Правда ли желатин помогает похудеть? Что об этом говорят специалисты

AJCN: желатин может помочь похудеть

В соцсетях желатин все чаще называют новым средством для похудения. Одни советуют добавлять его в напитки, другие уверяют, что он помогает дольше сохранять чувство сытости и ускоряет снижение веса. Но действительно ли обычный пищевой желатин способен помочь избавиться от лишних килограммов?

Почему желатин считают полезным для похудения

Желатин представляет собой белок, получаемый из коллагена животных тканей.

Белковые продукты перевариваются медленнее углеводов, поэтому после их употребления чувство насыщения может сохраняться дольше. Именно на этом основаны утверждения о том, что желатин способен уменьшать аппетит и помогать контролировать количество съеденного.

Кроме того, сам по себе продукт содержит относительно мало калорий и практически не содержит жиров.

Что говорят исследования

Некоторые научные работы, например, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition исследование, действительно показывают, что белковые продукты могут усиливать чувство сытости и снижать общее потребление калорий в течение дня.

Однако убедительных доказательств того, что именно желатин способствует заметному снижению веса, пока нет. Большинство исследований посвящены влиянию белка в целом, а не конкретно желатину.

Диетологи подчеркивают: ни один отдельный продукт не способен обеспечить похудение без общего изменения образа жизни и рациона.

Есть ли у желатина другие преимущества

Желатин содержит аминокислоты, необходимые для синтеза коллагена, который играет важную роль в здоровье кожи, суставов и соединительных тканей.

Некоторые исследования связывают употребление коллагеновых добавок с улучшением состояния суставов и повышением эластичности кожи, однако эти эффекты также требуют дальнейшего изучения.

Почему не стоит рассчитывать на чудо-средство

Эксперты напоминают, что популярные продукты для похудения часто получают репутацию «волшебного средства», хотя на практике их влияние оказывается минимальным.

Если человек добавляет желатин в рацион, но продолжает потреблять больше калорий, чем расходует, существенного снижения веса не произойдет.

Гораздо важнее придерживаться сбалансированного питания, регулярно двигаться и поддерживать здоровые привычки в долгосрочной перспективе.

В каком виде лучше употреблять желатин

Специалисты советуют обращать внимание на состав готовых продуктов.

Многие десерты и желейные сладости содержат большое количество сахара, поэтому их трудно назвать полезными для снижения веса. Более разумным вариантом считается использование обычного пищевого желатина для приготовления домашних блюд с контролируемым количеством сахара.

Кому стоит соблюдать осторожность

Хотя желатин считается безопасным для большинства людей, при наличии хронических заболеваний или особенностей питания лучше заранее проконсультироваться с врачом.

Кроме того, продукт животного происхождения не подходит вегетарианцам и веганам.

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