Александр Пушной раскрыл неожиданный принцип крепкого брака

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 43 0

Музыкант не верит в универсальные рецепты счастливых отношений.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Пушной: Когда ты ищешь партнера, не надо смотреть на позитивные качества

Телеведущий и музыкант Александр Пушной, который уже 28 лет состоит в браке, поделился своим взглядом на секрет долгих и крепких отношений. Об этом он рассказал 5-tv.ru после шоу «Дорогие гости» на «Ретро FM».

По словам телеведущего, никаких универсальных правил семейного счастья не существует, а попытки найти «волшебный рецепт» обычно не работают. Однако один совет, который когда-то дала ему мама, он запомнил на всю жизнь.

«Когда ты ищешь себе партнера, не надо смотреть на позитивные качества, которые есть, а надо смотреть на отсутствие тех отрицательных качеств, с которыми ты не готов мириться», — рассказал Пушной.

Он пояснил, что многие при выборе спутника жизни обращают внимание прежде всего на достоинства человека — красоту, успешность или другие привлекательные качества. Однако, по мнению телеведущего, гораздо важнее заранее понять, сможете ли вы принять недостатки партнера.

«Все смотрят: вот он такой хороший, потому что, потому что, потому что. А ты посмотри, можешь ли ты мириться с тем, когда он плохой и не может от этого качества избавиться, а ты не можешь с этим качеством мириться. Вот этот вопрос, наверное, важно решить сразу», — заключил Пушной.

Такой подход, считает телеведущий, может оказаться куда полезнее, чем поиск идеального человека, ведь именно способность принимать особенности друг друга нередко становится основой долгих отношений.

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