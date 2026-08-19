Звезда «Электроника» Владимир Торсуев вышел на связь после госпитализации

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 33 0

Актер рассказал о своем самочувствии.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актер Владимир Торсуев был госпитализирован ради масштабной диспансеризации

Звезда фильма «Приключения Электроника», актер Владимир Торсуев был госпитализирован. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

Артист уточнил, что волноваться о его состоянии не нужно. В больнице он оказался, чтобы проверить свое здоровье.

«Будем считать, что просто плановая госпитализация. <...> Будем называть это диспансеризацией, но просто, более глобально», — уточнил Торсуев.

Актер добавил, что его еще не выписали, но чувствует он себя хорошо. Ранее появилась информация о том, что за помощью к медикам артист обратился, потому что на теле появилась спонтанная гематома. Чтобы выяснить ее природу, необходимо провести тщательное обследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что был госпитализирован старейший монарх Европы — король Норвегии Харальд V. 89-летняя титулованная особа 17 августа была доставлена в Национальную больницу Осло.

Король борется с гемолитической анемией и для этого принимает кортизон. Этот гормон способствовал появлению в организме монарха избытка жидкости. Ради нормализации ситуации Харальд V и был направлен на стационарное лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Звезда «Электроника» Владимир Торсуев вышел на связь после госпитализации

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