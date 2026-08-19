«Это нормально»: дочь рассказала о состоянии вновь выпивающей певицы Славы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 186 0

Александра Морозова призналась, что готова поддерживать маму, несмотря ни на что.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Дочь назвала очередной алкогольный срыв певицы Славы терапевтическим

Старшая дочь певицы Анастасии Сланевской, выступающей под псевдонимом Слава, Александра Морозова, рассказала о ее состоянии после алкогольного срыва. По словам Александры, ее мама прошла очередное испытание, но сейчас чувствует себя хорошо и продолжает борьбу за трезвость.

«Знаете, на самом деле есть понятие как терапевтический срыв, то есть иногда люди, которые борются с тем, чтобы не пить алкоголь, они иногда могут все-таки выпить алкоголь, и это в целом бывает такое, и это нормально… Я с ней на связи постоянно, я ее люблю очень сильно, поэтому я всячески пытаюсь ей показать, что я ее люблю и что я всегда с ней», — сказала Морозова на премьере фильма «Жертва обстоятельств».

На днях Сланевская снова начала употреблять спиртное после пяти месяцев воздержания. Она сообщила об этом подписчикам в соцсетях — опубликовала видео, в котором пожаловалась на похмелье и показала, как пытается справиться с ним с помощью мокрого полотенца.

По словам исполнительницы, раньше похмелья у нее никогда не было благодаря особой «закалке». Нынешнее состояние она объяснила резким возвращением к алкоголю после нескольких месяцев трезвости. При этом еще весной Слава сетовала, что вечерами скучно без вина, но она все еще хочет жить без алкоголя, поскольку долгие годы глушила им трудности и переживания. Судя по всему, близкие остаются ее крепкой опорой.

«У нас с ней хорошие взаимоотношения. Я видела, что она часто говорит про то, что я ее поддерживаю, что ей это приятно. И мне очень радостно читать такие слова, поэтому я думаю, ю в этом плане я ее поддерживаю», — заключила Александра Морозова.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александра рассказала о преображении матери после изменения образа жизни. По ее словам, артистка стала уделять больше внимания спорту и восстановлению здоровья, и теперь ее просто не узнать. За несколько месяцев она заметно похудела, занялась физическим и эмоциональным состоянием и пересмотрела круг общения.

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