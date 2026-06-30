Опасный тренд: почему подростки массово начали пить корвалол

Подростки в России начали массово пить корвалол

Корвалол, который долгое время ассоциировался с домашней аптечкой и пожилыми родственниками, внезапно оказался в центре тревожного подросткового увлечения. Школьники в разных регионах России начали покупать препарат в аптеках, пить его большими дозами и выкладывать последствия таких экспериментов в соцсети.

На ситуацию обратила внимание сотрудница одной из аптек. По ее словам, подростки все чаще приходят за корвалолом и валокордином, причем объясняют покупку одинаково: якобы лекарство нужно для бабушки, мамы или других родственников.

«Каждый второй школьник: „Здравствуйте, корвалол мне для бабушки“», — рассказала сотрудница аптеки в соцсетях.

Фармацевт отметила, что подростки нередко просят сразу несколько флаконов, а попытки попросить их позвонить взрослым заканчиваются отговорками. Ее рассказ быстро разошелся по Telegram-каналам и вызвал обсуждение проблемы свободной продажи таких препаратов несовершеннолетним.

Особенно тревожно, что после покупки лекарства подростки снимают ролики о его употреблении. Некоторые выпивают за раз целый флакон, не понимая, что такой эксперимент может закончиться не просто плохим самочувствием, а реанимацией.

Случаи отравления

Один из тяжелых случаев произошел в Пермском крае. Мать школьницы рассказала изданию «В КУРСЕ», что дочь вернулась домой после занятий в неадекватном состоянии. Позже выяснилось, что девочка услышала разговор старших школьниц о «эффекте» корвалола и решила проверить это на себе.

Девочка-подросток выпила около полутора флаконов препарата. После этого ее доставили в реанимацию, а позже ей потребовалась помощь психиатра.

После случившегося мать обнаружила переписки школьников, где дети обсуждали корвалол, делились способами употребления и рассказывали о желаемом эффекте. Из сообщений следовало, что подобные эксперименты распространились среди учеников разных возрастов — от пятых до седьмых классов.

Похожий случай зафиксировали и в Санкт-Петербурге. По данным Газеты.ру, в 2025 году 16-летний подросток оказался в реанимации после двух флаконов корвалола. Предварительно, перед этим он был у друга и смотрел видео, связанные с таким способом получения новых ощущений.

После приема препарата юноше стало плохо, его госпитализировали в детскую больницу. Сообщалось, что подросток рос в благополучной семье и раньше не состоял на профилактических учетах.

Почему это стало популярным

Психиатр-нарколог Павел Поляков в разговоре с порталом «В КУРСЕ» объяснил, что подростковый возраст сам по себе связан с тягой к риску и поиском новых ощущений. Дети и подростки часто проверяют границы дозволенного, хотят попробовать запретное или повторяют то, что делают сверстники.

По словам специалиста, большую роль играет окружение. Если в компании кто-то рассказывает о необычном эффекте препарата, остальные могут захотеть испытать то же самое. Так опасные идеи быстро превращаются в тренд.

В случае с корвалолом ситуацию усугубляют соцсети. Подростки видят ролики, где другие уже пробуют препарат, и воспринимают это как челлендж, не задумываясь о последствиях.

Чем опасен корвалол

Корвалол — вовсе не безобидное лекарство. Препарат содержит этиловый спирт, поэтому при употреблении больших доз может вызывать состояние, похожее на алкогольное опьянение.

Но главная опасность связана с фенобарбиталом. Это сильнодействующее вещество, которое влияет на центральную нервную систему. В сочетании со спиртом оно может вызывать заторможенность, сонливость, одурманивание и тяжелое отравление.

Именно за этим эффектом, по словам специалистов, и гонятся подростки, повторяя увиденное в интернете. При этом фенобарбитал токсичен для организма, особенно для печени, и выводится из нее крайне медленно. Во многих странах препараты с таким компонентом находятся под жесткими ограничениями или даже запрещены к свободному обороту.

Как распознать, что подросток употребляет

По словам Павла Полякова, один из самых заметных признаков — резкий аптечный запах. Он может исходить от подростка, его одежды или изо рта и сохраняться достаточно долго после приема препарата.

Если ребенок находится в сознании, нормально отвечает на вопросы и ведет себя относительно адекватно, врач советует сначала спокойно поговорить с ним. Важно выяснить, что произошло, без крика и давления, иначе подросток может замкнуться и начать скрывать проблему.

Если ребенок отрицает употребление, проверить это можно лабораторно. Следы фенобарбитала могут сохраняться в организме до двух недель, поэтому вещество выявляется при химико-токсикологическом анализе мочи.

При анонимной сдаче результаты остаются конфиденциальными. Но если подростка госпитализировали после отравления, информация передается в соответствующие службы по установленному порядку.

Когда нужна скорая

Есть ситуации, в которых ждать нельзя. Если подросток перестает реагировать, теряет сознание, с трудом просыпается или у него замедляется дыхание, необходимо сразу вызывать скорую помощь.

Поляков отметил, что реакция детей на такие эксперименты бывает разной. Некоторым становится настолько плохо, что после отравления или госпитализации они больше не хотят повторять подобный опыт.

Но есть подростки, склонные к формированию зависимостей. Для них корвалол может стать первым шагом к более опасным веществам. Одни дети находят яркие эмоции в спорте, творчестве или общении, другие начинают искать быстрый способ изменить свое состояние. Именно поэтому такие «аптечные эксперименты» могут оказаться началом серьезного риска.

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