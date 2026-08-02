Девочка в «маске Бэтмена» считает дни до снятия швов

Девочка из США Луна Феннер чувствует себя хорошо после операции в Петербурге

Юная гражданка США Луна Феннер, которую из-за большого родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена», после заключительной операции по удалению невуса в петербургской больнице чувствует себя хорошо.

Ранее в частной клинике, где лечится Луна, рассказали, что маленькой интернет-знаменитости (мама Луны ведет блог, в котором показывает жизнь дочери. — Прим.ред.) провели заключительную операцию 22 июля. Все прошло хорошо. Девочке наложили швы.

В свою очередь мама Луны, Кэрол, на своей странице в соцсетях подтвердила, что после хирургического вмешательства ее дочь прекрасно восстанавливается, никаких проблем нет. Кроме того, малышка с нетерпением ждет дня, когда врачи снимут все повязки. Девочка очень хочет увидеть свое «новое» чистое лицо.

Швы, как добавила Кэрол, должны снять где-то через десять дней — 12 августа. В это время семья уже будет дома — в США. Мать и дочь должны покинуть Петербург через пару дней.

Луна родилась с огромным черным пятном на лице. Когда девочка подросла, ее родители пошли к американским врачам с целью избавиться от родинки, однако те отказались, посчитав лечение невозможным. Тогда Кэрол обратилась к российским специалистам. Им потребовалось несколько лет, чтобы полностью удалить пятно.

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