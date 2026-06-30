Пилот Андрей Мельников первым в мире посадил вертолет у маяка на Сахалине

В центре громкого скандала оказался российский пилот и путешественник Андрей Мельников. Он первым в мире посадил вертолет у знаменитого маяка Анива, на Сахалине. Этими кадрами восхищались миллионы экстремалов из разных стран. Ведь совершить такое — по-настоящему высший пилотаж. Но радость от рекорда была не долгой. Расследование начала транспортная прокуратура.

И теперь известный пилот рискует лишиться права управления воздушными судами. Какие обвинения ему предъявили — узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Кадры будто из голливудского блокбастера. Легкий вертолет зависает над морем, а затем садится сначала на мокрые валуны, а после — на узкую скалу рядом с легендарным маяком Анива. Это один из самых труднодоступных и узнаваемых символов Сахалина. Со стороны все выглядит невероятно, но такой маневр — большой риск.

«Мы специально подбирали безоблачную и безветренную погоду. Специально ждали, чтобы отлив был с Охотского моря, чтобы было больше места для посадки», — рассказал пилот Андрей Мельников.

Андрей Мельников — пилот, путешественник и авиационный блогер из Новосибирска. Его давно знают по экстремальным, но тщательно просчитанным посадкам в самых необычных точках страны: лед Байкала, склоны Белухи на Алтае, вулкан Толбачик на Камчатке. Теперь к этому списку добавился и маяк Анива.

Легкий вертолет чувствителен к ветру и любому перекосу. Поэтому посадка на узкую скалу требует ювелирной точности. Без второго шанса — малейшая ошибка, и машина может потерять устойчивость.

Андрей стал первым пилотом в мире, кто посадил вертолет на эту крошечную и неподготовленную площадку. Видео быстро разошлось по профессиональным авиационным сообществам и набрало миллионы просмотров.

«Пилот Мельников привлек к себе большое внимание, но и исполнил мечту не только российских пилотов-любителей частных, но в том числе и международных», — отметил генеральный директор компании «Вертолетные технологии» Виктор Мартынов.

Но пока коллеги и подписчики восхищались мастерством пилота, у транспортной прокуратуры появились к нему вопросы — назначена проверка.

«Указанная точка маршрута являлась промежуточной, посадка планом полета не предусматривалась и совершена на не отвечающую требованиям безопасности скалистую поверхность», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сам Андрей утверждает, что маршрут был согласован заранее, необходимые разрешения оформлены, а во время полета экипаж постоянно находился на связи с диспетчерами.

«Я просто не указал в летном плане координаты, где буду делать посадку. В этом была моя ошибка. За это меня будут привлекать к административной ответственности», — признался Мельников.

Одну ошибку, может быть, и не заметили, но после Сахалина пилот облетел вдоль всей Курильской гряды и совершил еще одну незарегистрированную посадку — на острове Онекотан, в гигантском кратере вулкана Креницына. Это один из самых необычных вулканов планеты, внутри которого возвышается еще один вулкан. До Андрея Мельникова посадить здесь вертолет удалось лишь однажды.

Но сейчас обсуждают уже не рекорд, а возможное наказание. Транспортная прокуратура требует приостановить действие свидетельства пилота. Ведь это уже не первый подобный случай. Ранее Андрей уже привлекался к ответственности после похожей посадки на Алтае.

— У нас есть такая статья в УК, которая предусматривает ответственность для граждан — до 50 тысяч рублей штраф. Действие пилотной лицензии может быть приостановлено Росавиацией на шесть месяцев.

Полгода без полетов — возможно, и тяжелое наказание для человека, который привык измерять жизнь не километрами дорог, а высотой полета. Но эта история лишний раз доказывает: даже многолетний опыт и высокий уровень подготовки не освобождают от соблюдения авиационных правил.

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