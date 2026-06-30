«Делать там нечего»: дипломат Долгов предупредил ЕС о крахе туристического сектора

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Алена Куликова
Алена Куликова 30 0

Еврокомиссия продолжает прорабатывать возможность полного запрета выдачи шенгенских видов для россиян.

Когда введут запрет на шенгенские визы для граждан РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дипломат Долгов предупредил ЕС о крахе туристического сектора

Еврокомиссия продолжает прорабатывать возможность введения полного запрета на выдачу шенгенских виз для российских граждан, но это может обернуться серьезными экономическими потерями для них самих. Об этом изданию Газета.ру рассказал российский дипломат и политик, член Совета Федерации Константин Долгов, комментируя обсуждаемые в Брюсселе санкционные меры.

Значительная часть туристической индустрии, особенно в странах, которые привлекали большой поток путешественников из России, столкнется с резким снижением выручки, сказал дипломат.

Долгов подчеркнул, что эффективность такого шага с политической точки зрения близка к нулю, тогда как экономические последствия для ЕС будут крайне негативными.

Долгов также отметил отсутствие политического единства в ЕС по данному вопросу. По его словам, ряд стран могут выступить против инициативы из-за экономической заинтересованности в туристах из России.

Он добавил, что многие россияне уже переориентировались на другие направления отдыха, а внутренний туризм в России продолжает развиваться.

«Не нужно ехать ни в какую Европу, делать там абсолютно нечего», — подчеркнул Долгов.

Ранее 5-tv.ru сообщил о недорогих направлениях для отдыха за границей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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