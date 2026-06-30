«Лед тронулся»: Дегтярев о решении ISU о допуске российских спортсменов к соревнованиям

Министр спорта России Дегтярев прокомментировал решение ISU

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал в личном Telegram-канале решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов к соревнованиям.

«Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться — лед тронулся во многих видах спорта», — написал он.

При этом спортсменам из России разрешено выступать не только в личных, но и в командных дисциплинах. Теперь ситуация изменилась: конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты из России смогут на системной основе участвовать в чемпионатах мира, Европы и других официальных стартах, организуемых ISU.

Дегтярев также подчеркнул, что позитивные изменения происходят не только в дисциплинах ISU. По его словам, в десятках других международных федераций уже созданы условия, при которых российские взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в полном статусе — с государственным флагом и исполнением гимна страны.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях сезона-2026/27.

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