Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Саратовской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Авария произошла недалеко от села Васильевка.

Шесть человек погибли в ДТП в Саратовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Шесть человек погибли в результате дорожной аварии в Саратовской области, еще двое получили травмы. Об этом сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

По предварительным данным, возле села Васильевка столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai Accent.

«По предварительным данным, сегодня в 07:40 вблизи села Васильевка произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent. В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Renault Logan получил серьезные повреждения — у машины сорвана крыша. Hyundai Accent после удара оказался за пределами проезжей части. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пьяный водитель сбил девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Мужчина за рулем автомобиля сдавал назад и наехал на ребенка, который гулял на местной площадке возле дома. Мальчика экстренно госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Саратовской области

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