Вред или польза? Ученый разоблачил мифы о популярных витаминных добавках

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Индустрия здоровья наживается на бесполезных пилюлях, которые не продлевают жизнь человека.

Правда ли витаминные добавки полезны вред для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Daily Mail: витаминные добавки не приносят реальной пользы организму

Популярные витаминные добавки и мультивитамины зачастую являются маркетинговой ловушкой и не приносят реальной пользы организму. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование доктора физиологии упражнений Ника Тиллера.

Специалист сравнил индустрию витаминов с казино, где биологически активные добавки играют роль «игровых автоматов» из-за огромной прибыли для производителей.

По словам эксперта, себестоимость таких таблеток минимальна, а наценка может достигать 60-кратного размера. При этом клинические данные подтверждают, что регулярный прием мультивитаминов не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака или преждевременной смерти.

Тиллер подчеркивает, что рынок пищевых добавок регулируется крайне слабо по сравнению с лекарственными средствами или даже кормами для домашних животных. В ходе эксперимента ученый смог зарегистрировать фиктивный магазин БАДов всего за несколько минут, не встретив серьезных препятствий со стороны проверяющих органов.

Это создает риски для потребителей, так как в продукции часто находят незаявленные опасные инспекции, включая анаболические стероиды. Кроме того, превышение дозировок, например, витамина B6, может спровоцировать повреждение нервной системы, а избыток витамина C приводит к клеточным разрушениям.

Несмотря на критический настрой, доктор выделяет несколько исключений, которые действительно важны для здоровья. Почти половина населения планеты страдает от нехватки витамина D, поэтому его прием в виде добавок может быть оправдан после консультации с врачом.

Сам Ник Тиллер признался, что употребляет этот витамин после подтвержденного дефицита по анализу крови, а также использует протеиновый порошок и креатин для поддержки мышц при занятиях спортом. Однако он призывает людей не тратить деньги на сомнительные «витаминные стеки» и искать объективную информацию о препаратах в независимых медицинских базах данных.

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