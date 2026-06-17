Риск в каждом вдохе: вредную привычку связали с риском остановки сердца

Курение электронных сигарет с ментолом может привести к остановке сердца

Электронные сигареты с охлаждающими добавками могут быть опаснее для сердца, чем обычные никотиновые вейпы. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в журнале Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology (CAE).

Специалисты изучили вещества, которые производители добавляют в жидкости для создания эффекта прохлады во время затяжки. Особое внимание исследователи уделили компонентам WS-3 и WS-23 — они все чаще встречаются в электронных сигаретах.

Эксперименты проводили на мышах, а также на выращенных в лаборатории клетках человеческого сердца. Ученые сравнивали, как на сердечно-сосудистую систему воздействуют обычные никотиновые вейпы и устройства с охлаждающими веществами.

Выяснилось, что такие добавки могут усиливать вредное влияние электронных сигарет на сердце. В частности, WS-23 почти втрое повышал количество преждевременных сердечных сокращений у мышей по сравнению с вейпами, содержащими только никотин.

Кроме того, исследователи заметили изменения электрической активности сердца. Такие нарушения связаны с повышенным риском аритмий — состояний, при которых сердце начинает биться неритмично.

По словам авторов работы, охлаждающие компоненты могут сбивать нормальный ритм сокращений: сердце начинает сокращаться слишком рано или слишком поздно. Это повышает вероятность опасных нарушений сердечного ритма, а в отдельных случаях может привести к внезапной остановке сердца.

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