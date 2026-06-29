Отпуск без переплат: куда поехать в августе 2026 и как сэкономить на отдыхе

Август считается одним из самых дорогих месяцев для отпуска: высокий сезон традиционно поднимает цены на авиабилеты, отели и туры. Но даже в это время можно организовать путешествие без серьезного удара по бюджету — если правильно выбрать направление и знать несколько способов экономии.

При этом стоимость поездки — далеко не единственное, на что стоит обратить внимание. У каждой страны есть свои особенности, незнание которых может испортить отдых. Так, в Тунисе и Марокко при посещении религиозных мест принято одеваться скромно, а в странах Юго-Восточной Азии не стоит прикасаться к голове местных жителей — такой жест считается оскорбительным.

Какие направления в августе 2026 года позволят совместить комфортный отдых с разумными расходами и на чем можно сэкономить без ущерба для впечатлений, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала тревел-эксперт, автор уникальных туров Алена Никольская.

Отдых в Тунисе в августе 2026

Куда поехать отдыхать в августе 2026 недорого и без визы: места в России, страны для отпуска, цены, билеты. Фото: www.globallookpress.com/Stefan Auth

Дешевая альтернатива жаркому Египту в августе в 2026 году — Тунис. Курорт Хаммамет предлагает песчаные пляжи и центры талассотерапии, считающиеся одними из лучших в мире. Температура в августе здесь чуть ниже, чем в Египте, но все равно жарко.

Из Москвы и Санкт-Петербурга выполняются прямые рейсы. Цены ниже, чем у соседей, климат мягче. Из достопримечательностей — руины Карфагена, амфитеатр Эль-Джем (напоминает римский Колизей), музеи с античными мозаиками, медины старых городов и пустыня Сахара с оазисами.

«Если вы соберетесь в Сахару, то выезжать надо ранним утром, около четырех часов, для того чтобы легче перенести жару». Средняя стоимость недельного тура на двоих — около 100 тысяч рублей, при самостоятельном проживании в трехзвездных гостиницах — примерно 80 тысяч рублей», — объяснила Алена Никольская.

Торговаться в Тунисе нужно везде, даже в сувенирных лавках при отелях. Продавцы завышают цену, ожидая торга, поэтому можно сбить ее в два-четыре раза.

Пить стоит только бутилированную воду — водопроводная непригодна даже для чистки зубов. Воду выгоднее покупать пятилитровыми канистрами и разливать по бутылкам, особенно в отеле — это дешевле, чем покупать литровые бутылки в супермаркетах при отелях.

По словам эксперта, не стоит брать экскурсии с обедом в специальных ресторанах, куда туристов возят по договоренностям, поскольку там еда зачастую дорогая и не всегда вкусная. Лучше выбирать обычные кафе по пути, не ориентируясь на гидов, у которых есть договоренности на 10–20% от чека. Также нужно всегда иметь при себе визитку отеля, чтобы показать таксисту в случае потери ориентира.

Для поездок к достопримечательностям, особенно в Сахару (где дневная температура в августе доходит до 45 градусов Цельсия), выбирать экскурсии следует с выездом в четыре-пять часов утра и брать с собой много воды.

Экономия на транспорте: железные дороги в Тунисе довольно приличные, быстрее автобусов и такси, а цена существенно ниже. Можно купить билет эконом-класса (около двух-трех долларов) и пересесть в вагон бизнес-класса — там кондиционер и комфорт, а контролеров на платформах нет.

«Помните, что билет в Карфаген действует на две части музея в течение одного дня. Можно прийти пораньше, посмотреть одну часть, затем перейти в другую пешком — объекты расположены близко, не тратьте деньги на такси и трансфер», — советует тревел-эксперт.

Местные гиды часто говорят по-русски, их можно найти у сувенирных лавок, но торговаться, чтобы выбить дешевую экскурсию, нужно существенно.

Отдых в странах Юго-Восточной Азии в августе 2026

Куда поехать отдыхать в августе 2026 недорого и без визы: места в России, страны для отпуска, цены, билеты. Фото: www.globallookpress.com/Katja Kreder

Лидер среди дешевых направлений Юго-Восточной Азии — Таиланд с развитой инфраструктурой. Еще более бюджетные варианты — Филиппины или Вьетнам.

Например, подойдет курорт Нячанг на берегу Южно-Китайского моря: температура в августе около 28–35 градусов, доступные цены на жилье и еду. Кроме того, в этот период дождей меньше, чем в другие летние месяцы.

«В любом месте торгуемся на рынках — это обычная практика. Цены для туристов завышены», — советует Никольская.

Для экономии также полезно приложение TheFork, предлагающее скидки до 50% во многих кафе и ресторанах. В самих ресторанах стоит уточнять цену и размер порций, так как в меню часто не указана стоимость, а порции могут быть очень большими (одной хватит на двоих). Всегда спрашивать цену заранее — в туристических местах ее многократно завышают.

Не рекомендуется пользоваться парфюмом — сильные запахи привлекают насекомых.

Бесплатный Wi-Fi есть в отелях, кафе и ресторанах, поэтому не стоит спешить подключать мобильный интернет. Из достопримечательностей в августе стоит посетить храмовые комплексы (Чамские башни Понагар во Вьетнаме), мавзолей Хо Ши Мина и озеро Хоанкьем с пагодой в Ханое, а также парки аттракционов, экскурсии в горы, на острова и водопады. Стоит пробовать местную кухню, но предупреждать, чтобы не добавляли глюконат натрия (усилитель вкуса).

Самый дешевый вариант — проживание в Филиппинах или во Вьетнаме: номер в дешевом отеле на двоих обойдется около 2000 рублей, средний чек в кафе на человека — 800–900. В Таиланде в нетуристических местах обед на человека — 500–600 рублей, в туристических — в два-три раза дороже. Можно арендовать байк — недорогой и быстрый способ передвижения, но тут необходимы международные права.

Отдых в Марокко в августе 2026

Куда поехать отдыхать в августе 2026 недорого и без визы: места в России, страны для отпуска, цены, билеты. Фото: www.globallookpress.com/J.W.Alker

В августе в Марокко можно отлично отдохнуть на курорте Агадир. Здесь вас ждут песчаные пляжи, развитая инфраструктура и архитектура с арабскими и берберскими мотивами. Из достопримечательностей — мечеть Хасана II в Касабланке, площадь Джемаа-эль-Фна в Марракеше, пустыня Сахара и Атласские горы. Средняя стоимость недельного тура на двоих — около 250 тысяч рублей.

«Торг — часть местной культуры», — намекнула эксперт.

В Агадире можно нанять местного гида для прогулок по Медине. В красильни лучше идти утром, чтобы избежать толп и сделать хорошие фото. Для экономии и аутентичности стоит останавливаться в риаде — традиционном доме с внутренним двором, это дешевле и атмосфернее.

Не нужно обращаться к уличным «помощникам» — они могут завести в сувенирный магазин или небезопасное место, а затем требовать деньги. Лучше использовать офлайн-карты на телефоне. При переходе улицы следует быть предельно внимательным — правила часто не соблюдаются, даже на пешеходном переходе следует поднимать руку.

«Деньги и документы следует хранить в сейфе отеля на ресепшене, а не в номере — в дешевых отелях сейф могут вскрыть за минуты», — советует Никольская.

Отдых в Дербенте (Дагестан) в августе 2026

Куда поехать отдыхать в августе 2026 недорого и без визы: места в России, страны для отпуска, цены, билеты. Фото: www.globallookpress.com/Bai Xueqi

Один из древнейших городов России на берегу Каспийского моря. Можно совместить пляж и историю. Здесь можно насладиться пляжем и познакомиться с историей. Проживание в частном секторе обойдется около 2000–2500 рублей за ночь. Продукты лучше покупать на центральном рынке, где можно найти соленые сыры, сушеное мясо, орехи, варенье и урбеч.

Из достопримечательностей: реликтовый лес, платан возрастом около 1000 лет (обвит лианами), пляж с черным песком. «Девичьи бани» — средневековый банный комплекс, ныне музей. Пешеходная улица Казембека («улица счастливых людей») — атмосферное место с лавочками и столами для шашек, шахмат и нард, вечером можно сыграть с местными.