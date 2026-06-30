В ЕС обсуждают полный запрет туристических виз для россиян

ЕС обсуждает полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Евросоюз рассматривает возможность полного прекращения выдачи туристических виз гражданам России. Как сообщил европейский источник «Известиям», инициатива в настоящее время обсуждается.

«Данные предложения обсуждаются в координации со странами-членами Евросоюза», — отметил собеседник.

Ранее за ужесточение правил въезда для российских туристов выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер при этом предположил, что экономические последствия таких мер прежде всего почувствуют страны Западной Европы.

На фоне дискуссий о новых ограничениях стало известно, что Венгрия временно прекратила прием документов на оформление виз в Казани, Самаре и Уфе.

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