В ЕС обсуждают полный запрет туристических виз для россиян

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

При этом в Европе заявляют, что экономические последствия таких мер, прежде всего, почувствуют сами государства союза.

Запретят ли в ЕС выдачу виз россиянам что известно детали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЕС обсуждает полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Евросоюз рассматривает возможность полного прекращения выдачи туристических виз гражданам России. Как сообщил европейский источник «Известиям», инициатива в настоящее время обсуждается.

«Данные предложения обсуждаются в координации со странами-членами Евросоюза», — отметил собеседник.

Ранее за ужесточение правил въезда для российских туристов выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер при этом предположил, что экономические последствия таких мер прежде всего почувствуют страны Западной Европы.

На фоне дискуссий о новых ограничениях стало известно, что Венгрия временно прекратила прием документов на оформление виз в Казани, Самаре и Уфе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда поехать в августе 2026 года и как сэкономить на отдыхе. Летом можно найти достаточно дешевых направлений для путешествий за границей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

10:37
Вместо моря — больницы и шашлыки у соседа: как Наталия Гулькина проводит лето
10:33
Винная пробка и сонаты Бетховена: как Антон Шагин борется с волнением
10:30
Троих россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов
10:27
Два года без новоселья: почему Тарасов никак не въедет с семьей в дом за 54 миллиона
10:16
Секреты выбора качественного йогурта: на что обратить внимание
10:15
В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео