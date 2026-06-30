Эксперимент в телеэфире: Национальная Медиа Группа запускает показ коротких вертикальных сериалов

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

Микродрамы можно будет увидеть на телеканале «ЧЕ!» с 3 июля.

Национальная Медиа Группа запускает эксперимент

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Национальная Медиа Группа запускает эксперимент с микродрамами в эфире

Национальная Медиа Группа впервые в России запускает показ коротких вертикальных сериалов в телевизионном эфире. Старт намечен на 3 июля на телеканале «ЧЕ!».

Зрители, по сути, становятся свидетелями появления новой ниши на стыке мобильного и традиционного просмотра.

«Телеканал „ЧЕ!“ всегда был открыт к новым форматам и выход вертикальных микродрам в эфир — сознательный эксперимент, который логично продолжает нашу стратегию. Мы видим, как меняются привычки аудитории: люди все чаще предпочитают короткий динамичный контент. Микродрамы отвечают на этот запрос — они созданы с таким темпом, чтобы удержать внимание с первой секунды. Теперь мы переносим эту драматургию на большой экран, давая зрителям возможность получить новый опыт», — комментирует Елена Карпенко, генеральный продюсер платформы «Сторис», директор телеканала «ЧЕ!».

Микродрамы — это контент, который зрители смотрят на ходу, уточнила Карпенко. Но хорошая история заслуживает большого экрана — вне зависимости от того, для какого формата она была создана изначально.

Что смотреть

Речь идет про четыре мини-сериала, которые ранее были доступны лишь на портале «Сторис». Теперь эти проекты появятся в сетке вещания «ЧЕ!» в экспериментальном слоте «Люби вертикально».

  • «Беременна от олигарха» — первый в России оригинальный проект в жанре микродрамы. По сюжету героиня Маша, пережив предательство жениха, узнает о своей случайной беременности от олигарха.
  • «Босс на одну ночь» — история о девушке Насте, чья жизнь меняется после неожиданной ночи с боссом. Героиня оказывается в центре семейного конфликта, где главной соперницей становится ее собственная сестра.
  • «Гол прямо в сердце» — любовь и соперничество вокруг популярного футболиста. Три девушки борются за внимание звезды спорта.
  • «Близняшки. Борьба за наследника» — история современной Золушки, которая пытается обрести свободу от опекунов, самых настоящих тиранов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

13:48
Еще и поет: Оксана Самойлова объявила о запуске музыкальной карьеры
13:46
«Лед тронулся»: Дегтярев о решении ISU о допуске российских спортсменов к соревнованиям
13:42
В Пермском крае на шестиклассника напал медведь
13:32
Оккультное убийство? В СК оценили версию о расправе над студентом в Омске
13:27
Не смогли договориться? Почему Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29
13:23
«Делать там нечего»: дипломат Долгов предупредил ЕС о крахе туристического сектора

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео