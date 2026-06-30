Песков: Россия обсуждает возможность импорта нефтепродуктов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Срочная новость 60 0

Отвественным в этой сфере явлется вице-премьер Александр Новак.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Россия ведет переговоры о возможности импорта нефтепродуктов из других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это (импорт нефтепродуктов. — Прим. ред.) будет происходить», — пояснил представитель Кремля.

Песков заметил, что если все сложится удачно, то это станет шагом на пути к стабилизации ситуации на рынке и поможет сбить ажиотажный спрос.

Однако с какими именно странами ведутся переговоры по вопросу импорта нефтепродуктов, пресс-секретарь не уточнил. Добавил лишь то, что более подробной информации обладает заместитель председателя правительства Александр Новак. Именно он непосредственно занимается решением этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что регионам России необходимо повысить эффективность использования топлива. Такое поручение дал Новак на совещании по ситуации на внутреннем рынке. Он отметил, что нужно распределять ресурсы, учитывая текущие потребности экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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