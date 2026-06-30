Письма из глины: ученые прочли послания, которым четыре тысячи лет

Глиняные письма из Анатолии расшифровали с помощью томографа

Ученые смогли прочитать запечатанные глиняные письма из Анатолии, которым около четырех тысяч лет. Об этом сообщило издание Arkeonews.

Речь идет о клинописных посланиях ассирийских торговцев из древнего города Канеш, который соответствует современному Кюльтепе. Такие письма обычно помещали в глиняную оболочку, а снаружи оставляли только имена отправителя и получателя.

Раньше, чтобы добраться до текста, исследователям приходилось разрушать внешний слой. Теперь этого можно избежать благодаря томографу ENCI, созданному командой под руководством ассириолога Сесиль Мишель и физика Кристиана Шрера.

Аппарат весит около 420 килограммов, но разбирается на части, поэтому его можно перевозить в музеи. За несколько минут он создает точную 3D-модель скрытого текста и позволяет прочитать письмо, не вскрывая глиняный «конверт».

Одной из первых расшифровок стало послание женщины по имени Анна-Анна к мужу Эннум-Ашшуру. В нем она жаловалась, что должник не хочет возвращать серебро до возвращения ее супруга.

Еще одно письмо помогло понять техническую особенность древней переписки. Если основной таблички не хватало для всего текста, писцы могли добавить внутрь маленькую вторую табличку — фактически дополнительную страницу. Также выяснилось, что глиняные оболочки нередко делали из нескольких слоев, чтобы они были прочнее.

Метод уже испытали в Лувре и Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. За три недели специалисты отсканировали 48 табличек.

Теперь исследователи рассчитывают, что технология откроет доступ к большому массиву частной переписки бронзового века, которую раньше было невозможно изучать без повреждений.

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