Неделя примет: какой будет погода с 1 по 5 июля

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Наблюдения за солнцем, туманами, птицами, насекомыми и растениями использовали для прогнозов на ближайшие дни.

Погода на неделю — какая погода будет с 29 июня по 5 июля

Фото: www.globallookpress.com/Anastasia Sorgina

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Тема:
Погода

Согласно народному календарю, период с 1 по 5 июля сопровождается рядом памятных дат, с которыми на Руси связывали наблюдения за природой и прогнозы погоды. О приметах, бытовавших у предков, рассказали URA.RU.

1 июля — Ярилин день

1 июля отмечается Ярилин день, который символизировал середину лета. В этот день вечерняя радуга и звездное небо считались признаками устойчивой сухой погоды.

Южный ветер и сухая листва утром связывались с сильной жарой, а облака на западе и кружащие высоко вороны — с дождем.

2 июля — Зосима Пчельник

2 июля наступает день Зосимы Пчельника. Пасечники обращались с молитвами о благополучии пчел и проводили традиционные обряды на пасеках. Поведение насекомых также использовали для краткосрочных прогнозов: активный вылет пчел утром считался признаком тепла, раннее возвращение в ульи — скорого дождя, а закрывающиеся к полудню цветы — возможного ливня.
По народным представлениям, утренний дождь в этот день предвещал продолжительную жару.

3 июля — Мефодий Перепелятник

3 июля, в день Мефодия Перепелятника, внимание уделяли появлению перепелов на полях и поведению пауков. Если они активно плели сети, ожидали сухую и ясную неделю. Исчезновение паутины и укрывающиеся пауки, напротив, связывались с сильными дождями. Порванная паутина служила приметой ветреной погоды, а летающие в воздухе старые нити — гроз.

4 июля — Ульянов день

4 июля, на Ульянов день, начиналось цветение липы. Ее соцветия традиционно заготавливали для хозяйственных нужд. Засыхание дерева считалось признаком засушливого периода, продолжительный гром и яркая радуга — предвестниками длительных осадков, а переменчивый ветер — затяжного дождя.

5 июля — Евсеев день

Неделю завершает Евсеев день, который отмечают 5 июля. По традиции в это время заготавливали травы для банных веников и очищали колодцы. Туман над рекой и дневную радугу связывали с ухудшением погоды, большое количество комаров и вечернюю росу — с теплом и ясным днем. Особое место занимала примета о сильной жаре: считалось, что необычно высокая температура 5 июля может предвещать суровую и морозную зиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что африканская жара дошла до России и привела к температурному рекорду в Калининграде. Жители региона и туристы спасаются от зноя на пляжах Балтийского моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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