«Были мечтателями»: ведущие «Алых парусов — 2026» рассказали о великих двоечниках

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 220 0

Сегодня на сцене звучат истории не только о нынешних выпускниках.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Ведущие «Алых парусов — 2026» рассказали о великих двоечниках

Некоторые великие ученые и деятели культуры были в школе двоечниками. Однако их отличала способность мечтать. Об этом со сцены праздника выпускников «Алые паруса — 2026» рассказали ведущие Дарья Александрова и Вячеслав Макаров.

«Слав, не ошибается тот, кто ничего не делает. Альберта Эйнштейна, например, считали медлительным и отстающим, что при этом не помешало ему создать теорию относительности и перевернуть мир физики», — сказала Александрова.

Сегодня на сцене рассказываются истории не только о нынешних выпускниках. Дворцовая площадь стала местом соприкосновения разных эпох. Поэтому ведущий Вячеслав Макаров согласился со своей партнершей и привел другой пример.

«Наше все — Александр Сергеевич Пушкин — был одним из последних по успеваемости в лицее. Кто же знал, что именно этот мальчишка станет автором современного русского языка и солнцем русской поэзии», — отметил он.

В ответ Александрова подчеркнула, что такие истории звучат не очень педагогично. Ведь действительно каждый школьник с первых дней на учебе слышит, что стоит получать одни пятерки.

Однако такие примеры тоже нужны для вдохновения. Не у всех путь проходит без терний.

«Взрослая жизнь — штука суровая. Надо быть готовым ко всему. Тем более великие двоечники, о которых мы сегодня рассказали, были большими мечтателями. Кажется, именно это сделало их великими писателями, учеными, поэтами и композиторами», — заключил Макаров.

Слова ведущих нашли отклик у зрителей. Взрослая жизнь не может проходить без мечтаний. Если не ставить себе целей, то тогда дни потеряют смысл. Это подчеркнули и организаторы сегодняшнего праздника, так как центральной темой стал «человек и его мечты».

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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