Патрушев заявил о ключевой роли очистных сооружений Бурятии для сохранения Байкала

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Модернизация объектов напрямую влияет на качество сточных вод и состояние экосистемы озера.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Патрушев заявил о ключевой роли очистных сооружений Бурятии для сохранения Байкала

Реконструкция очистных сооружений в Бурятии играет ключевую роль в сохранении экосистемы озера Байкал. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, посетивший с рабочей поездкой республику.

Вице-премьер совместно с главой региона Алексеем Цыденовым осмотрел реконструируемые правобережные очистные сооружения канализации в Улан-Удэ, а также по видеосвязи проверил строительство очистных сооружений в Северобайкальске. Оба объекта возводятся в рамках федеральных проектов «Сохранение озера Байкал» и «Вода России».

«Сегодня вместе с министром природных ресурсов и руководителем субъекта побывали уже непосредственно на площадках. Оба проекта имеют высокую социальную значимость. От их полноценной работы во многом зависит качество жизни более чем полумиллиона жителей региона. Кроме того, качество сточных вод, конечно же, отражается на состоянии озера Байкал и его экосистеме. Поэтому мы все заинтересованы в реализации данных проектов», — заявил Патрушев.

После завершения первого этапа второго пускового комплекса производительность очистных сооружений в Улан-Удэ достигнет 130 тысяч кубометров в сутки. На объекте будет обеспечен полный цикл очистки сточных вод — от механической и биологической очистки до обеззараживания и обработки осадка.

В рамках поездки Дмитрий Патрушев также провел совещание по вопросам строительства очистных сооружений в регионе.

Кроме того, вице-премьер посетил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В. Р. Филиппова. В вузе обучаются более шести тысяч студентов, реализуются проекты в сфере лекарственного растениеводства, создания фитопрепаратов, технологий точного земледелия и применения беспилотников в сельском хозяйстве. Академия участвует в федеральной программе «Приоритет — 2030. Дальний Восток» и сотрудничает с ведущими агропромышленными предприятиями страны.

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