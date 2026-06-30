Посол РФ в Венесуэле заявил, что пострадавшие при землетрясении россияне идут на поправку

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 10 0

По его словам, все соотечественники остаются на связи, и ухудшений нет.

Посол РФ: россияне идут на поправку в Венесуэле

Фото: Reuters/MIGUEL MEDINA

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Посол РФ Мелик-Багдасаров: пострадавшие в Венесуэле россияне идут на поправку

Россияне, раненые при разрушительном землетрясении в Венесуэле, постепенно восстанавливаются и чувствуют себя лучше. Об этом информационной службе «Вести» рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Мы со всеми нашими соотечественниками, с которыми поддерживаем отношения, на связи находимся. Нам звонят. Пока, слава богу, никаких изменений (по сравнению с позавчерашним днем — прим. ред.) нет. Все идут на поправку», — заявил дипломат.

Ранее, в пятницу, российское посольство сообщало о трех гражданах РФ, пострадавших в результате разгула стихии. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Ситуация остается стабильной, негативной динамики медики не фиксируют.

Мощные подземные толчки сотрясли Венесуэлу 24 июня — были зафиксированы две серии ударов магнитудой 7,2 и 7,5. Землетрясение стало самым мощным в Венесуэле с начала XX века.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 1,7 тысячи человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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