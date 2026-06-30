В Пакистане не менее 14 детей погибли при обрушении крыши учебного центра

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

После чрезвычайного происшествия в больницу доставили учительницу и восемь детей с множественными травмами.

Что известно об обрушении здания в Пакистане: погибшие

Фото: www.globallookpress.com/Sajjad

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В пакистанском Лахоре не менее 14 детей погибли при обрушении крыши частного учебного центра. Трагедия произошла в провинции Пенджаб. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

После чрезвычайного происшествия в больницу доставили учительницу и восемь детей с множественными травмами. Пятеро учеников находятся в критическом состоянии. По данным спасательных служб, поисковые работы на месте происшествия завершены.

Под завалами спасатели обнаружили более 20 человек. Часть пострадавших удалось извлечь живыми и передать медикам, однако 14 детей спасти не получилось.

По факту обрушения начато расследование. Полиция задержала двух человек, в том числе владельца здания, в котором работал учебный центр. Правоохранители устанавливают, могли ли нарушения при эксплуатации или строительных работах стать причиной трагедии.

По предварительным данным, в здании находился частный центр дополнительного обучения. После обрушения на место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. Власти выясняют обстоятельства происшествия и проверяют действия лиц, отвечавших за безопасность здания.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Армении от удара молнии обрушился мост.

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