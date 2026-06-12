В Армении от удара молнии обрушился мост
В настоящее время движение транспорта на участке организовано по одной полосе.
Фото: 5-tv.ru
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На автодороге Ереван — Севан произошло обрушение моста после удара молнии. Об этом сообщили в Спасательной службе МВД Армении.
Сигнал о происшествии поступил в центр оперативного управления ведомства вечером 11 июня около 19:26. По имеющимся данным, инцидент произошел недалеко от города Чаренцаван.
К месту ЧП были направлены сотрудники полиции и спасатели. В результате обрушения никто не пострадал, однако повреждения получили три автомобиля.
В настоящее время движение транспорта на участке организовано по одной полосе. Также в МВД предупредили, что в ближайшие часы в районах Раздана и Севана ожидаются сильные дожди.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в какие дома чаще бьет молния и как не стать следующей жертвой грозы. Чем выше здание — тем больше вероятность, что в него попадет молния. Например, Останкинская башня подвергается ударам в среднем от 30 до 40 раз в год. Кроме того, недвижимость можно застраховать, в том числе от удара молнии.
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