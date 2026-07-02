Китай успешно запустил инновационный океанографический спутник

CASC: Китай запустил спутник для наблюдения за океанами Haiyang-2E

В Китае состоялся запуск спутника для наблюдения за океанами Haiyang-2E. Об этом сообщается на официальном сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Аппарат предназначен для защиты морских прав и освоения водных ресурсов, а также проведения научных исследований и предотвращения стихийных бедствий.

«В 7:46 утра 2 июля с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель Long March 4B, которая успешно вывела спутник Haiyang-2E на заданную орбиту», — сказано в публикации.

Новый спутник заменит запущенный в 2018 году Haiyang-2B и станет частью сети с уже действующими аппаратами Haiyang-2C и Haiyang-2D. При разработке Haiyang-2E были реализованы модернизированные технологии, что расширило возможности наблюдения в прибрежных водах. С его помощью будет поддерживаться непрерывная работа национальных служб мониторинга морской динамической среды.

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