Возраст берет свое: развеян миф о способе защиты от болезни Альцгеймера

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Ученые проверили добавки на людях из группы риска и получили неожиданный результат.

Как защитить память от возрастных ухудшений какие способы

Фото: www.globallookpress.com

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Высокие дозы омега-3 не помогают замедлить возрастное ухудшение памяти

Высокие дозы омега-3 не помогли замедлить возрастное ухудшение памяти и когнитивных способностей у людей с повышенным риском болезни Альцгеймера. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале eBioMedicine.

Добавки с рыбьим жиром долго считались одним из возможных способов поддержать здоровье мозга. Однако новая работа показала, что прием препарата не дал заметного преимущества по сравнению с плацебо. В исследовании участвовали 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет. Все они редко употребляли рыбу.

На протяжении двух лет часть добровольцев ежедневно принимала препарат. Остальные участники получали плацебо.

Анализы показали, что омега-3 действительно попадала в мозг. Однако улучшений в тестах на память и мышление у группы, принимавшей добавки, не выявили. Их результаты не оказались лучше показателей участников, получавших плацебо. МРТ также не показала, что добавки замедляют уменьшение объема гиппокампа. Эта зона мозга играет важную роль в работе памяти и часто страдает при болезни Альцгеймера.

Авторы исследования считают, что дело может быть не в самой омега-3, а в особенностях ее усвоения организмом. По мнению ученых, более полезным подходом может оказаться не прием отдельных добавок, а полноценный рацион.

В качестве возможной альтернативы специалисты называют средиземноморскую диету. Она включает рыбу, овощи и другие продукты, богатые полезными жирами.

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