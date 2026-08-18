Почти 70 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 10 244 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву 18 августа — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, к 03:32 по московскому времени уничтожено 67 дронов Вооруженных сил Украины.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

Боевики начали запускать БПЛА в сторону столицы в вечерние часы. Около 21:10 сообщалось о ликвидации четырех дронов противника. После полуночи атака усилилась, только за последние полчаса стало известно о нейтрализации 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ запустили порядка 600 беспилотников на Москву. Более 200 дронов были уничтожены непосредственно на территории столичного региона.

Накануне силы ПВО перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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