Почти 70 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
По его словам, к 03:32 по московскому времени уничтожено 67 дронов Вооруженных сил Украины.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.
Боевики начали запускать БПЛА в сторону столицы в вечерние часы. Около 21:10 сообщалось о ликвидации четырех дронов противника. После полуночи атака усилилась, только за последние полчаса стало известно о нейтрализации 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ запустили порядка 600 беспилотников на Москву. Более 200 дронов были уничтожены непосредственно на территории столичного региона.
Накануне силы ПВО перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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