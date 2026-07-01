Впрочем и без этого, отношения Киева со странами Евросоюза трещат по швам. Вслед за Польшей против открытой героизации фашистов выступила Чехия. Ее граждане и политики так же почитали, что называть отряды боевиков ВСУ в честь тех, кто массово убивал чехов в годы Второй мировой, совершенно неприемлемо.

Прага лишает Зеленского ранее выданных наград. А польское руководство вообще на грани полной остановки дипломатических отношений с Украиной. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Вадима Картушова.

Стан союзников Киева стремительно редеет. Действия Банковой настроили против нее некогда главных сторонников. Вот уже и Чехия не может закрыть глаза на культ националистов, активно развивающийся на Украине. В Праге призывают лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Льва.

«Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который присваивает военным частям имена нацистских чудовищ», — заявил депутат Йиндржих Райхл.

Волна возмущения поднялась после присвоения одному из подразделений ВСУ имени запрещенной в России Украинской повстанческой армии*. И Чехия идет путем, который ранее выбрала Польша. Там тоже сначала лишили главу киевского режима государственной награды, а теперь и вовсе могут закрыть ему и его соратникам въезд в страну.

Бывший премьер-министр Польши продвигает законопроект, по которому из республики будут высылать всех, кто симпатизирует организаторам Волынской резни.

«Человек, который прославляет УПА*, использует символику, различные медали или эмблемы, связанные с украинскими националистами времен Второй мировой войны, однозначно подлежат наказанию. Я требую депортации всех, кто в Польше использует такие символы. Мэр Львова, если приедет сюда, — немедленная депортация. Мы не даем согласия на такое отношение к Волыни со стороны коррумпированных украинских элит», — заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

От громких заявлений в Варшаве уже перешли к ощутимым политическим ударам. Польша официально отказалась от поставок истребителей МиГ-29, которые выпрашивал Киев. Министр обороны республики объяснил это несоблюдением договорённостей.

«Я предложил, как мне кажется, очень четкий и, по-моему, вполне партнерский подход: „МиГи“ за дроны. Украинцы сначала приняли это, но не реализовали. Так что нет „МиГов“ для Украины, поскольку нет дронов для Польши», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Нет и гарантий дальнейшей евроинтеграции Киева. В Польше грозятся заблокировать ему путь в ЕС, если там продолжится героизация националистских группировок. Но такая политика, по мнению Варшавы, выгодна Зеленскому. Эти провокации он использует в рамках пиар-акции на Украине.

«Мне кажется, что Зеленский в значительной степени ориентируется на внутреннюю политику. Он усмотрел политическую выгоду в разжигании исторического конфликта с Польшей. Это трагично, потому что эта спираль решений приводит к тому, что, возможно, Зеленский и набирает популярность, но теряют обе страны — и Польша, и Украина», — добавил Косиняк-Камыш.

Но в Незалежной продолжают бередить национальные травмы союзников. Там планируют с почестями перезахоронить лидера запрещенной в России ОУН* — Степана Бандеру, а также его приспешников. Ответственных за массовые убийства мирного населения фактически ставят в один ряд с национальными героями. Их останки могут разместить прямо в центре Киева.

— Часть — самые выдающиеся — будут похоронены именно в национальном пантеоне, а часть — на Национальном мемориальном военном кладбище, потому что там тоже предусмотрено захоронение выдающихся военно-политических деятелей украинского прошлого.

Эти провокации не только рассорили Украину с партнерами, но и не принесли Зеленскому желаемого — его национальный рейтинг продолжает падать. Согласно последним опросам, за отставку выступают почти 70% украинцев. Это в три раза больше, чем несколько лет назад. И на что еще глава киевского режима пойдет, чтобы остаться у власти, остается только гадать.

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* — организации признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России.