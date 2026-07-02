Четыре человека погибли при взрыве в центре Дамаска

В центре Дамаска прогремел взрыв рядом со Дворцом правосудия. Об этом сообщил корреспондент телеканала Syria TV.

По предварительным данным, эпицентром стало кафе, расположенное неподалеку от здания суда. В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

После взрыва сотрудники силовых структур перекрыли район Хиджаз и начали работу на месте происшествия. Что именно стало причиной случившегося, пока не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самодельное взрывное устройство сдетонировало в руках подростка в Новой Москве. По предварительной информации, опасный предмет изготовила компания других местных парней, которые оставили самодельную гранату на улице в Коммунарке. Стоило мальчику поднять устройство, как прогремел взрыв. Очевидцы рассказали, что создатели самодельной бомбы сразу после взрыва скрылись с места происшествия.

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