Путин: Россия встала на защиту Донбасса после восьми лет отказов Украины от мира

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Все это время Москва рассчитывала на дипломатическое урегулирование, однако Киев не принял такое развитие событий.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Россия восемь лет пыталась договориться по ситуации в Донбассе с Украиной, однако в дальнейшем была вынуждена встать на защиту местных жителей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных и ведомственных вузов в Георгиевском зале Кремля.

По словам главы государства, все это время Москва рассчитывала на мирное урегулирование. Путин отметил, что затем Киев отказался от мирного пути и исполнения минских соглашений.

«Восемь лет мы терпели и все пытались с ними договориться, а потом объявили, что не будем договариваться мирным путем, не будем исполнять минские соглашения», — отметил глава государства.

После этого Россия была вынуждена защитить людей, которые считают себя русскими, ощущают связь с русским миром и называют русский язык родным.

Отдельно президент коснулся вопроса о статусе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). По словам Путина, республики, провозгласив независимость, действовали в соответствии с нормами ООН, однако на Западе этот факт не хотят учитывать.

«Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны, потому что она кроме нас с вами никому не нужна. А нам нужна!» — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что жители Донбасса воспользовались своим правом и заключили с Россией договор. По этому документу Москва была обязана оказать им помощь и сделала это.

Также, как сообщал 5-tv.ru ранее, Путин заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) оказывают давление на противника на всех участках линии боевого соприкосновения.

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