В США могут запретить въезд беременным женщинам

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 41 0

Эта инициатива поможет пресечь «родильный туризм».

Как родить в США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Власти США рассматривают возможность ограничить въезд в страну для беременных женщин. Об этом сообщила газета Telegraph.

По данным издания, инициатива направлена на борьбу с так называемым «родильным туризмом», когда иностранки приезжают в США на роды ради получения американского гражданства.

Telegraph отмечает, что предложение связано с более широкой политикой администрации президента США Дональда Трампа в сфере миграции и демографии. В Белом доме заявляют, что такие меры направлены на защиту миграционной системы и здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России беременные женщины могут пройти обследования на наследственные патологии в рамках программ ранней диагностики. Такие исследования помогают выявить возможные риски на ранних сроках и своевременно принять необходимые медицинские меры.

Кроме того, в России работает фонд, который отвечает за поставку лекарств для детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

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