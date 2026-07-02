Тело 14-летнего подростка обнаружили в пруду в Сокольниках

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тело 14-летнего нашли в пруду в Сокольниках

Фото: MAX/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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В столичном районе Сокольники из пруда извлекли тело 14-летнего юноши. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

По предварительной информации, трагедия случилась вечером 1 июля. Школьник пришел к водоему, зашел в воду, нырнул, но выбраться обратно уже не сумел. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Преображенская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.

«Родители! Поговорите с детьми о правилах безопасности при нахождении у водоемов и на воде», — обратились к взрослым с призывом в надзорном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17-летнюю студентку Алису третий день ищут спасатели на реке Подкумок в Ставропольском крае — девушка не справилась с течением и, предположительно, утонула. Вызвавшиеся помочь волонтеры, а также экстренные службы просмотрели уже 16 640 метров территории. Однако возможность обследовать русло реки отсутствует из-за интенсивного течения, а также из-за подъема уровня воды после обильных осадков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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