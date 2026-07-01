Поймать медведя: во Владивостоке косолапого зверя искали с полицией

Во Владивостоке на несколько часов была парализована жизнь целого района. Улицы пришлось перекрыть. Люди боялись выходить из домов. Виновником ЧП стал дикий зверь, оказавшийся не в том месте и не в то время.

Чтобы обезопасить людей, пришлось задействовать практически все экстренные службы, а часть города просто перекрыли.

О том, чем завершилась эта спецоперация — расскажет корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Вой сирен, мужчины с ружьями и оцепленная территория — настоящий план «перехват», в городе ищут опасного зверя.

— Лапа огромная, ну медведь точно.

— Скажите, где вы его видели? Он где-то в кустах затаился?

— Я его видел на переходке с одного куста на другой, — рассказал местный житель Матвей Миньков.

Гималайского медведя на улицах Владивостока жители заметили еще утром. Чтобы обезопасить город, потребовалась целая межведомственная операция. К охотоведам присоединилась полиция, часть города пришлось перекрыть.

«Полиция просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения, строго следовать рекомендациям сотрудников Госавтоинспекции», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Как хищник оказался в людной жилой застройке, сейчас выясняют специалисты. По одной из версий, медведь просто приплыл с другой стороны залива. Рано утром его видели рыбаки, а спустя время он уже крушил заборы в городе.

По словам специалистов, хищнику пришлось преодолеть около десяти километров вплавь по Амурскому заливу от полуострова Песчаный. Что заставило обитателя уссурийской тайги пойти на такие подвиги, остается только гадать.

«Скорее всего, он убегал от хищника, от тигра, и решил проплыть. Увидел противоположный берег и решил доплыть», — сказал заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Финал этой истории — на косогоре. Беглеца выследили, окружили и применили дротики со снотворным. Три выстрела. Но из-за густой листвы, где зверь пытался укрыться, в цель попал только один. Но и этого для двухлетнего, довольно тощего зверя хватило.

Гималайский, или белогрудый, медведь. Питается он в основном растительной пищей и редко нападает на людей — только если испугается, начнет защищаться.

«Люди ходили, большое количество сотрудников полиции, и медведь спокойно лежал в трех метрах и ни на кого не напал», — добавил Суровый.

Теперь зверя отправят в центр реабилитации диких животных для полного медицинского осмотра. Если с животным все в порядке, его выпустят в дикую природу.

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