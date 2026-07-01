«Вытаскивали через люк»: автобус с детьми опрокинулся в Красноярском крае
Водитель вывернул руль, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем.
Фото, видео: Telegram/МВД 24/mvd_24; 5-tv.ru
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Автобус с детьми под Красноярском перевернулся в попытке уйти от встречного авто
В Красноярском крае автобус Hyundai с детьми съехал на обочину и опрокинулся после того, как навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage. Подробности аварии сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным ведомства, водитель автобуса двигался из детского лагеря по автодороге «Саяны». На 33-м километре ему навстречу выехал Kia Sportage под управлением девушки. Для того, чтобы избежать столкновения, водитель автобуса повернул вправо, после чего транспорт съехал на обочину и опрокинулся.
Что говорит мать одного из пострадавших детей
В автобусе находились дети, которые возвращались со спортивных сборов по борьбе из лагеря «Чемпион». Мать одного из мальчиков, Ольга Запрудская, рассказала в беседе с 5-tv.ru, что детей должны были встретить дома в день аварии.
«Они поехали на сборы. Сегодня должны были приехать домой, через час мы должны были их встречать», — сказала Запрудская.
По словам женщины, вместе с детьми в автобусе находились взрослые сопровождающие, в том числе медик. Она также пострадала при аварии. При этом машин сопровождения, по словам матери ребенка, рядом с автобусами не было.
«Семь больших автобусов выехали без сопровождения, без машин. Взрослые были в автобусе, там была медик, которая тоже пострадала», — рассказала она.
Также Запрудская отметила, что водитель Kia Sportage могла уснуть за рулем и из-за этого выехать на встречную полосу. Женщина отметила, что именно после этого автобус попытался уйти от столкновения.
«Женщина за рулем выехала на встречку. Она, как говорят, просто уснула», — заявила мать мальчика.
Сына Запрудской после аварии увезли в больницу в Минусинск. По словам женщины, на момент разговора она не могла связаться с ребенком, так как его вещи и телефон остались в автобусе.
«Моего ребенка увезли на скорой в Минусинск, в больницу. Я не знаю, как он себя чувствует, у них нет ни сумок, ни вещей, все осталось в автобусе», — поделилась она.
Мать мальчика также рассказала, что после опрокидывания автобуса детей вытаскивали через люк и разбитое лобовое стекло. По ее словам, водитель помогал спасать пассажиров.
«Когда автобус перевернулся, водитель разбил лобовое стекло, чтобы детей спасать. Их вытаскивали через люк и через лобовое стекло», — сказала Запрудская.
Женщина добавила, что многие дети были пристегнуты, и это могло снизить число серьезных травм.
«Лагерь очень хороший, сопровождающие проверили, чтобы все были пристегнуты. Травм было бы больше, если бы дети не были пристегнуты», — отметила она.
Про случившееся Запрудской сообщили утром. По ее словам, звонок поступил около 08:40.
«Я услышала, что моего ребенка увозят в скорую, но сначала не знала, с какими травмами», — рассказала мать пострадавшего мальчика.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. Правоохранители выясняют, почему автомобиль Kia Sportage оказался на встречной полосе и были ли нарушены правила перевозки детей.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, четыре человека пострадали в ДТП с участием 17 автомобилей в Нижнем Новгороде.
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