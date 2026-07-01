Крис Браун заплатит 13 миллионов долларов домработнице, которую покусал его пес

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Также певца обязали компенсировать моральный ущерб сестре и мужу пострадавшей.

Сколько Браун заплатит домработнице, которую покусал его пес

Фото: legion-media/MediaPunch

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Американский певец Крис Браун обязан заплатить 13 миллионов долларов своей домработнице за нападение домашней собаки. Об этом сообщило издание Billboard в соцсети X.

В 2020 году домохозяйка Мария Авила выносила мусор в доме певца в Калифорнии, когда на нее набросилась овчарка Брауна, 90-килограммовый Аид. По итогам разбирательства решение суда было принято в пользу Авилы.

Адвокат Марии Майкл Мерфи-младший сообщил, что Браун и его компания Black Pyramid LLC обязаны выплатить 12,9 миллиона долларов по делу о халатности. Также сестре Марии, Патрисии полагается 885 тысяч долларов за моральный ущерб, а мужу пострадавшей, Оскару Оливо — 50 тысяч долларов.

Браун признал свою вину до начала суда, но позже заявил, что предупреждал служанку о животном и говорил ей выходить на улицу только в сопровождении работника службы безопасности.

Ранее стая бродячих собак напала на российскую легкоатлетку Ирину Масанову на Кипре. Три крупных пса повалили ее на землю и покусали за голову.

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