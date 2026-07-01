Крис Браун заплатит 13 миллионов долларов домработнице, которую покусал его пес

Американский певец Крис Браун обязан заплатить 13 миллионов долларов своей домработнице за нападение домашней собаки. Об этом сообщило издание Billboard в соцсети X.

В 2020 году домохозяйка Мария Авила выносила мусор в доме певца в Калифорнии, когда на нее набросилась овчарка Брауна, 90-килограммовый Аид. По итогам разбирательства решение суда было принято в пользу Авилы.

Адвокат Марии Майкл Мерфи-младший сообщил, что Браун и его компания Black Pyramid LLC обязаны выплатить 12,9 миллиона долларов по делу о халатности. Также сестре Марии, Патрисии полагается 885 тысяч долларов за моральный ущерб, а мужу пострадавшей, Оскару Оливо — 50 тысяч долларов.

Браун признал свою вину до начала суда, но позже заявил, что предупреждал служанку о животном и говорил ей выходить на улицу только в сопровождении работника службы безопасности.

Ранее стая бродячих собак напала на российскую легкоатлетку Ирину Масанову на Кипре. Три крупных пса повалили ее на землю и покусали за голову.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.